Diyarbakır Emniyeti, Trafik Güvenliğini Artırmak İçin KGYS Görüntüleri Paylaştı

DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerde farkındalık oluşturmak amacıyla, sürücülerin yaptığı hatalı sürüşler ve kural ihlallerine ilişkin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini paylaştı.

İl Emniyet müdürlüğü birimleri tarafından hazırlanan görüntülerde; kırmızı ışık ihlali, emniyet şeridi ihlali, hatalı sollama, ters yönde araç kullanma ve yaya geçidine dikkat etmeme gibi trafik kurallarının sıkça ihlal edildiği anlar yer aldı. Paylaşılan görüntülerin, cezai işlemlerin dışında farkındalık oluşturma ve trafik güvenliğini sağlama amacıyla yayınlandığı belirtti.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR