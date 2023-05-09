DİYARBAKIR EMNİYETİ'NE TAHSİS EDİLEN 41 ARAÇ TÖRENLE TESLİM EDİLDİ

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 41 araç, düzenlenen törenle ilgili birimlere teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen 41 araç için Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde tören düzenlendi. Bahçe içerisinde yapılan törene İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve yardımcıları ile polis memurları katıldı. Ay yıldız halinde dizilen 41 araç, okunan duaların ardından ilgili birimlere İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tarafından verilen anahtarlarla teslim edildi.

'OPERASYONLAR VE ALDIĞIMIZ ÖNLEYİCİ TEDBİRLERLE SUÇA VE SUÇLUYA ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ömürlerini doldurarak eskiyen veya hurdaya ayrılan çeşitli araç ve gereçlerin mübadelesi sonucu bu araçların müdürlüğe kazandırıldığını söyledi. Kaya, '41 panelvan tipi araç ile huzur ve güven şehri Diyarbakır'da, polisimizin daha görünür olması ve emniyet hizmetlerinin daha kaliteli olmasını hedeflemekteyiz. İlimizde 2023 yılında suçla mücadelede büyük mesafeler kat ettik. Geçtiğimiz yıla kıyasla asayiş suçlarında yüzde 23 oranında azalma gerçekleştirdik. 81 il içerisinde ilimiz, suçların azaltılmasında üst sıralara yükselmiştir. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak, suçla mücadelede daha fazla ulaşımı hedefleyerek, var gücümüzle çalışıyoruz. Diyarbakır'ın huzuru bizim gururumuzdur. Asayiş suçlarının yanı sıra terör, organize suç örgütlerine ve uyuşturucu odaklarına yönelik yapmış olduğumuz operasyonlar ve aldığımız önleyici tedbirlerle suça ve suçluya asla fırsat vermeyeceğiz. Suçla mücadelemiz, 'Kendine güven, kentine güven' anlayışıyla kararlılıkla sürecektir. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için yakın bir sürede ilimize yeni bir Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının kazandırılması çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir? dedi.

Konuşmaların ve araç tesliminin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timlerinin desteğiyle 41 araç şehir turu yaptı.(DHA)