DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİNE GAFFAR OKKAN'IN BALMUMU HEYKELİ KOYULDU

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da 24 Ocak 2001'de, silahlı saldırıda 5 koruma polisiyle birlikte şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın balmumu heykeli yapıldı. Heykel, İl Emniyet Müdürlüğü girişine konuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü içinde oluşturulan 'Şehitler Köşesi' ve Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın balmumu heykeli için açılış töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Aşkın'ın ev sahipliğini yaptığı açılışa Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, İl Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile gaziler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın öz geçmişi okunup heykelin üzerindeki Türk bayrağı kaldırılıp, izlenime açıldı.

'DEVLETİN ŞEFKATLİ YÜZÜNÜ HİSSETTİREN ADAMDIR'

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, konuşmasında, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın vatan ve millet sevgisiyle gönüllerde taht kurduğunu belirterek, "Diyarbakır ve bölgenin çok sıkıntılı olduğu bir dönemde, bir taraftan terörle amansız mücadele ederken diğer taraftan devletin şefkatli yüzünü hissettiren adamdır. Sadece bir polis şefi veya müdürü olarak değil, Diyarbakır sokaklarında ihtiyacı olan yetime de öksüze de el uzatan, halkın gönlünde taht kurmuş büyük bir devlet adamıdır. Ali Gaffar Okkan, belki de halkın gönlünde bu kadar yüksek mertebe bulmanın karşılığı olarak hain bir pusuyla 5 arkadaşıyla birlikte Diyarbakır'da şehit edildi. Başta Ali Gaffar Okkan müdürümüz olmak üzere 5 arkadaşı ve toprakları bize vatan kılan bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz" dedi.

'24 OCAK 2001 KAPKARA BİR GÜN'

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, milletlerin, kahraman evlatlarının omuzlarında yükseldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Türk milleti de kahraman evlatlara sahip olma noktasında dünyanın en şanslı milletidir. Diyarbakır'dan bir kahraman evlat çıkar. Diyarbakır'ın sevgilisi, babası olur ve kent onu unutmaz. Bu yiğit emniyet müdürümüzü unutmadık. Diyarbakırlılar unutmadı. 24 Ocak 2001, Diyarbakır ve Türkiye için kapkara bir gündür. Diyarbakır'ın sevgili Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 kahraman arkadaşıyla birlikte maşa terör örgütünün hain pususuyla şehit oldu. Hala bugün Diyarbakır sokaklarında gezerken bir eve veya iş yerine gittiğimizde Ali Gaffar Okkan'ın sıcak gülüşüyle bize bakan resmini görüyoruz. Biz de Emniyet Müdürlüğü'nün girişinde, gelen herkesi bu sıcak gülüşüyle selamlasın istedik. Onun için bu heykeli yaptırmaya karar verdik. Biz halkımızın desteğini almanın, başarının en önemli anahtarı olduğunu biliyoruz. Ali Gaffar Okkan bunu çok iyi başardı. Belki de Türkiye'de kimseye nasip olmayacak kadar başardı. Şehadetinden sonra yüzlerce çocuğa ismini koydu Diyarbakırlılar. Hala da Ali Gaffar Okkan'ın izlerini Diyarbakır'ın her tarafında görüyoruz. Onun yolunda devam edeceğiz. Halkımızın desteğiyle bugün Türkiye'nin en güvenli kentlerinden biri burasıdır. Onun yolunda ilerleyen arkadaşları emin olun ki daha iyisini yapacaklar. Bu kent daha çok güvenli hale gelecektir."