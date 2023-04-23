Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, depremzede çocukların dostluk maçını klibe dönüştürdü

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar arasında düzenlediği dostluk maçını içeren bir klip hazırladı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar arasında düzenlediği dostluk maçını içeren bir klip hazırladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kentte tören ve etkinliklerle kutlanırken, İl Emniyet Müdürlüğünce de 6 Şubat'taki "asrın felaketi"nden etkilenen Diyarbakır'daki depremzede çocukların moral bulması için dostluk maçı düzenlendi.

Kurumun bahçesindeki halı sahada gerçekleştirilen dostluk maçında "kırmızı" ve "beyaz" takımın oyuncularının sahaya çıkmasıyla kadrolar okundu.

Bu sırada çocukların her biri, depremden etkilenen 11 ilden temsil ettikleri kentin ismini söyledi.

Depremzede çocukların maçı 1-1'lik skorla sona erdi.

Dostluk maçının görüntüleri İl Emniyet Müdürlüğünce klibe dönüştürüldü.

Klip, Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.