Diyarbakır, Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Diyarbakır'da Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdulselam İnceören alandaki vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Vali Zorluoğlu, milletin ortak eseri olan Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyonun Cumhuriyeti olduğunu aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin her bir ferdi bu Cumhuriyet'in öz evladıdır ve bu toprakların eşit derecede sahibidir. Bugün ulaştığımız seviyede Cumhuriyetimiz demokrasiyle güçlenerek tüm etnik kökenlere, inançlara, dillere, kültürlere eşit mesafede duran bir yapıya kavuşmuştur. Bu duygularla başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet'imizin sağlam temellerini atan herkese, aziz şehitlerimize ve gazilerimize milletçe bir kere daha minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Milletimizin birliğini ve beraberliğini, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sonuna kadar koruyacağımıza, Cumhuriyet'imizi daha da büyüteceğimize, yücelteceğimize, onu insanlığın umut kaynağı olarak muhafaza edeceğimize dair tüm şehitlerimize buradan bir kere daha söz veriyoruz."

Törende, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ile Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konser verdi, jandarma özel harekat timi ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Tören, birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ

Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Numan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim'in sadece bir tarih değil bir dirilişin, bir şahlanışın ve yeniden doğuşun adı olduğunu söyledi.

102 yıl önce yüzyılların yorgunluğunu sırtında taşıyan aziz milletin "ya istiklal ya ölüm" diyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde küllerinden yeniden doğduğunu ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün bu ülke, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir asırlık zincirleri kırarak göklere, denizlere, uzaya uzanan bir kudretle yol almaktadır. Dünyaya tekrar biz buradayız diyen bir Türkiye vardır. Savunma sanayinde, bilimde, yapay zekada, diplomaside, her cephede adeta mazlumların umudu, zalimlerin korkusu olan bir Türkiye vardır. Bu sadece bir başarının değil aynı zamanda milletin yeniden şahlanışının hikayesidir. Sevgili gençler, size düşen görev bu kutlu emaneti daha da yükseklere taşımaktır. Unutmayın, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Aziz vatanımız bir hediye değil şehitlerimizin bize emanetidir."

Daha sonra Elazığ Belediyesi mehteran takımı ve zeybek ekibi gösteri sundu, öğrenciler şiirler okudu ve kortej geçişi yapıldı.

Törene, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta kutlamalar, Vali Birol Ekici'nin Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Birol Ekici, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyeti korumanın en büyük görevleri olduğunu belirten Ekici, şunları aktardı:

"Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için 86 milyon vatandaşımız gece gündüz çalışmaktadır. Cumhuriyeti korumak için Şırnaklılar ve milletimiz olarak 40 yıldır teröre karşı mücadele ediyoruz. Cumhuriyetimizin bu coğrafyada bin yıldır kardeşçe yaşayan milletlerle bir sorunu olmamıştır, sorunumuz terör ve terör örgütleriyle olmuştur. Bugün terör bitme noktasına gelmiştir. Türk, Kürt, Arap bu topraklarda etle tırnak gibi kardeşçe yaşamaya devam edecektir."

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende, oratoryo gösterisi ve bayrak gösterileri yapıldı.

Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Bingöl

Bingöl'de kutlamalar, Vali Ahmet Hamdi Usta'nın Valilik makamında vatandaşların ve protokol üyelerinin tebriklerini kabulüyle başladı.

Şehir Stadyumu'nda devam eden törende, Vali Usta, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu, Vali Usta günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Törende, öğrenciler şiirler okudu, İl Jandarma Komutanlığı ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri sunuldu, şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalar, resmi geçit töreniyle sona erdi.

Törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.