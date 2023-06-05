Diyarbakır Eğil ilçesi girişi estetik bir görünüme kavuştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ilçe girişinin estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla başlattığı peyzaj çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ilçe girişinin toplam 11 bin 288 metrekarelik alanında çalışma yürüttü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ilçe girişinin estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla başlattığı peyzaj çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ilçe girişinin toplam 11 bin 288 metrekarelik alanında çalışma yürüttü.

Ekipler, peyzaj düzenlemesi kapsamında 40 ton kapasiteye sahip su deposu, damlama sulama tesisatı, ilçe merkezine gelen ziyaretçileri karşılama ve doğru yönlendirme amacıyla ışıklı tabela ile aydınlatma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Farklı türde bitkiler toprakla buluşturularak alanın tamamına rulo çim serildi.