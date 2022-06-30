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Diyarbakır DÜ'de 2 yeni bölüm açılacak

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Diyarbakır DÜ'de 2 yeni bölüm açılacak

Dicle Üniversitesinde (DÜ) 2 yeni bölümün açılacağı bildirildi.

Dicle Üniversitesinde (DÜ) 2 yeni bölümün açılacağı bildirildi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite tarafından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) yapılan başvuru sonucunda 2 yeni bölümün açılmasına ve 50 öğrenci alınmasına karar verildi.

Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Beslenme ve Diyetetik bölümlerine 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Sonucunda (YKS) 50'şer öğrenci alınacak.

Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, üniversite bünyesinde nitelikli bölümler açılarak eğitim öğretim yapılanmasını geliştirme gayretinde olduklarını belirterek, yeni bölümlerin üniversite ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

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