Diyarbakır'daki Spor Kompleksinin İsim Değişikliği Tartışma Yarattı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın adının verildiği spor yerleşkesinin ismi, Kayapınar Belediyesi meclisi tarafından 'Barış Spor Kompleksi' olarak değiştirildi. Karara tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, "Böylesine vatandaşların sevgisini kazanmış bir ismin adını spor kompleksinden kaldırmak, Diyarbakır'ın değerlerine büyük bir saygısızlıktır" dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ise, "Kamuoyunu çok fazla rahatsız eden isimse şayet, burada da halkın oylamasına başvurulması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

DİYARBAKIR / DHA