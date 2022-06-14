DİYARBAKIR - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Jandarma Hava Grup Komutanlığını ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DİYARBAKIR - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Jandarma Hava Grup Komutanlığını ziyaret etti

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun komutanlar tarafından karşılanması Bakan Çavuşoğlu'nun şeref defterini imzalaması Hatıra fotoğrafı çektirilmesi Çavuşoğlu'na hediye takdim DİYARBAKIR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma Hava Grup Komutanlığını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun komutanlar tarafından karşılanması

Bakan Çavuşoğlu'nun şeref defterini imzalaması

Hatıra fotoğrafı çektirilmesi

Çavuşoğlu'na hediye takdim DİYARBAKIR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma Hava Grup Komutanlığını ziyaret etti.

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title