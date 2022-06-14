DİYARBAKIR - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Jandarma Hava Grup Komutanlığını ziyaret etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun komutanlar tarafından karşılanması Bakan Çavuşoğlu'nun şeref defterini imzalaması Hatıra fotoğrafı çektirilmesi Çavuşoğlu'na hediye takdim DİYARBAKIR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma Hava Grup Komutanlığını ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun komutanlar tarafından karşılanması Bakan Çavuşoğlu'nun şeref defterini imzalaması Hatıra fotoğrafı çektirilmesi Çavuşoğlu'na hediye takdim DİYARBAKIR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma Hava Grup Komutanlığını ziyaret etti. AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Jandarma Güncel Haberler

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