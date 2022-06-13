DİYARBAKIR - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DİYARBAKIR - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ziyareti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ile sohbeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ciğer şiş çevirmesi DİYARBAKIR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ile sohbeti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ciğer şiş çevirmesi DİYARBAKIR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu.

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title