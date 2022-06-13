DİYARBAKIR - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ziyareti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ile sohbeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ciğer şiş çevirmesi DİYARBAKIR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ziyareti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ile sohbeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ciğer şiş çevirmesi DİYARBAKIR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu. AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Diyarbakır Güncel Haberler

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