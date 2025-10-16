Haberler

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Yeni Üniteler Hizmete Girdi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Yeni Üniteler Hizmete Girdi
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde anjiografi, solunumsal yoğun bakım ve bronkoskopi üniteleri ile uyku kliniğinin açılışı gerçekleştirildi. Hastanede muayene edilen hasta sayısının artacağı ve daha kaliteli hizmet verileceği belirtildi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesinde anjiografi, solunumsal yoğun bakım ve bronkoskopi üniteleri ile uyku kliniğin açılışı törenle yapıldı.

Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesinde düzenlenen törende konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, anjiografi, solunumsal yoğun bakım ve bronkoskopi üniteleri ile uyku kliniğini hastaneye kazandırmalarından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Anjiografi, solunumsal yoğun bakım ve bronkoskopi üniteleri ile uyku kliniğin hizmete girmesiyle muayene edilen hasta sayısının artacağını bildiren Eronat, şunları kaydetti:

"Bu yüzde 35 bir kapasite artırma demektir. Tomografi cihazımızın hizmete girmesiyle de günlük hasta sayımızı 80 ve 100 arası bir rakama çıkartıyoruz. Bu da yılda 30 bin hasta demektir dolayısıyla en gelişmiş cihazları temin ettik ve en modern cihazlarla hizmetimizi devam ettirmekteyiz. Şimdiye kadar hiçbir şikayetin bize gelmemesi bizi mutlu etmektedir. Günde bu kadar sayıda vatandaşımızın buradan sağlıklı bir şekilde ayrılması, huzurlu bir şekilde evlerine dönmesi bizleri mutlu etmektedir. Tüm personele teşekkür ediyorum."

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl da hastaneye kazandırdıkları klinik ve üniteler sayesinde hastalarının il dışına tedavi için gitme ihtiyacı duymayacaklarını söyledi.

Akıl, "Kalp deliğinin kapatılmasından çocuk hastalara müdahale edilmesine kadar, kasıktan kalp kapağı takmaya kadar birçok işlem anjiograf laboratuvarımızda yapılmakta. Yeni yoğun bakımımızla, uyku laboratuvarımızla ve bronkoskopi ünitemizle hastalara daha kaliteli, daha hijyenik ve daha modern şartlarda hizmet vermeye başlayacağız." diye konuştu.

Daha sonra ünite ve kliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, DÜ Genel Sekreteri Doç.Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, akademisyenler ve hastane çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
