Diyarbakır'dan Tavşanlı'ya Kaçak Sigara Gönderildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kişiye Diyarbakır'dan kargoyla gönderilen kolinin içinden 11 bin 400 adet kaçak sigara çıktı. Şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kişiye Diyarbakır'dan kargoyla gönderilen kolinin içinden 11 bin 400 adet kaçak sigara çıktı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Diyarbakır'dan kargo ile Tavşanlı ilçesinde ikamet eden A. R. K (59) isimli şahsa kaçak sigara geleceği bilgisine ulaştı. Şüpheli şahıs kargoyu teslim aldığı esnada ekipler tarafından koli açtırıldı. Koli içinden 570 paket toplam, 11 bin 400 adet kaçak sigara çıktı.

Şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA