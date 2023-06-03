Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'da ilk hac kafilesi gözyaşları içerisinde dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Diyarbakır'dan 12 Haziran'a kadar bin 600 hacı adayını kutsal topraklara uğurlayacaklarını söyleyen Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Diyarbakır'dan kutsal topraklara ilk hac kafilesi uğurlandı

Deprem bölgesi olan Diyarbakır'da ilk hac kafilesi gözyaşlarıyla uğurlandı

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'da ilk hac kafilesi gözyaşları içerisinde dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 2023 yılının ilk hacı adayı kafilesi dualar ve gözyaşlarıyla Diyarbakır Havalimanı'nda uğurlandı. Hacı adaylarının hareketi öncesinde havalimanında Diyarbakır İl Müftülüğü tarafından 'Hacı uğurlama' merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama törenine Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Diyarbakır'dan 12 Haziran'a kadar bin 600 hacı adayını kutsal topraklara uğurlayacaklarını söyleyen Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Bugün 250 hacı adayını uğurladıklarını dile getiren Ayaz, "Az önce ilk hacı kafilemizi dualarla uğurladık. Bugün 250 hacı adayımızı Diyarbakır'dan Suudi Arabistan'a gönderdik. Peyderpey yarın olmak üzere 12 Haziran'a kadar göndermelerimiz devam edecek. Toplamda Diyarbakır'dan bin 600 hacı adayımızı hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a yolcu edeceğiz. Allah, şimdiden hacı adaylarımızın yapmış olduğu ibadetleri kabul eylesin diyoruz. Sağ salim memleketlerine dönmeleri nasip olsun" dedi.

Hacı adayı Yıldız İncir(75), hacca gideceği için çok mutlu olduğunu belirtti.

"Allah beni evine çağırıyor"

13 senedir hac vazifesini yerine getirmek için beklediğini dile getiren İncir, "Hacca gideceğim için çok heyecanlıyım, neşeli ve mutluyum. İnşallah sağlıkla gider sağlıkla geliriz. Darısı ümmeti Muhammed'in başına olsun. Dua isteyen herkesin duasını yerine getirmeye çalışacağım. Bol bol dua edeceğim. 13 yıldır ben bu anı bekliyordum. Allah beni evine çağırıyor, kendi evine misafir etmek istiyor. Ben de sorgusuz sualsiz gidiyorum. Darısı hacca gitmek isteyen herkesin başına olsun. Bu anı beklemek için 1 haftadan fazladır uyuyamıyordum. Kutsal topraklara öyle bir kavuşmak istiyorum ki. O heyecanın içerisindeyim" diye konuştu.

İlk kafile içerisinde yer alan Seyfettin ve Hatice Bakır çifti ise, "Yaklaşık 13 yıldır eşimle birlikte bugünü bekliyorduk. Şu anda Allah nasip etti, gideceğiz. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah. Çok mutluyuz, tarif edilemeyecek kadar. Daha önceden çok niyet ettik ama sıra bize gelmemişti. Bu yıl da bize çıkmamıştı. Gitmeyenler olunca bizi çağırdılar ve son günkü müracaatla kutsal yolculuğumuza çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.