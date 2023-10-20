Diyarbakır'dan İstanbul'a Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan Araçta 8 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir araçta 8 kilo 64 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde ticari yaptığı tespit edilen araçlara yönelik yapılan uygulamada bir araç içerisinden 8 kilo 64 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde taşıyabileceği değerlendirilen araçlara yönelik Anadolu Otoyolu üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Bu çerçevede, Diyarbakır'dan İstanbul'a gittiği belirlenen M.A.B. isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 5 parça halinde toplam 8 kilo 94 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. - DÜZCE