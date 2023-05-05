Diyarbakır'dan Hatay'daki inşa çalışmalarına teknik ekip desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'daki inşa çalışmalarına destek vermek için 30 kişilik yeni ekip gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye 30 kişilik ekiple Hatay'daki çadır kent ve konteynerlerde elektrik ve su tesisatı çalışmalarına katılacak.

Ekip, Hatay'da AFAD koordinasyonda belirlenen noktalarda çalışma yürütecek.

Bu arada ekipler, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kurulacak konteyner kent için lojistik destek verdi.

Diyanet Vakfınca temin edilen 58 konteyner, Büyükşehir Belediyesince Diyarbakır Fuar Alanı'ndan tırlara yüklenerek Göksun ilçesine transfer edildi.