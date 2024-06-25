Diyarbakır'dan Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda başarı

Diyarbakır'da köy okulları, Kur'an kursları ve mahallelerde yürütülen çalışmalar sayesinde keşfedilen sporcular, 21-23 Haziran'da Edirne'de düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda çeşitli dereceler elde etti.

Edirne'de düzenlenen ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele edilen şampiyonaya, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Ermenistan, Fransa, İngiltere, Karadağ, Kuzey Makedonya, Moldova, Polonya, Romanya, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan'dan 221 sporcu katıldı.

Ümitler kategorisinde yarışan sporculardan 55 kilogramda Bilal Göktekin ikinci, 70 kilogramda Nisanur Süren ikinci, 55 kilogramda Muhammed Tuncay ise beşinci oldu. Büyükler kategorisinde yarışan 52 kilogramda Hilal Göktekin de üçüncülük elde etti.

Antrenör Selman Süren, sporcuların başarısını hem Diyarbakır'ı hem de Türkiye'yi gururlandırdığını dile getirerek, "Başarılı sporcularımızı tebrik ediyor ve gelecekteki müsabakalarda da başarılarının devamını diliyoruz." dedi.