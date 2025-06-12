Diyarbakır'daki Yangın Soruşturmasında İki Gözaltı Daha

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Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişi ile ilgili yürütülen soruşturmada 2 denetim elemanı gözaltına alındı. Yangın sonrası hastaneye kaldırılan 17 kişiden bir anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da çıkan, anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'in (4) hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 denetim elemanı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden yapı denetim sorumlusu B.C. ve müteahhit M.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 1 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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