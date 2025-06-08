Diyarbakır'daki Yangın Soruşturmasında 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Diyarbakır'daki Yangın Soruşturmasında 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişi ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Şüpheliler arasında müteahhit, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusunun da bulunduğu belirtiliyor.

Diyarbakır'da, 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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