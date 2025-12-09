Haberler

Diyarbakır'daki merkez kaçak avcıların hedefi olan yaban hayvanlarına yuva oluyor

Güncelleme:
Diyarbakır'daki Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, kaçak avcılar tarafından yaralanan ve doğal yaşamdan koparılan kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Merkezdeki kuşların çoğu ateşli silah yaralanması nedeniyle tedavi ediliyor ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından doğaya salınıyor.

Diyarbakır'daki Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, kaçak avcıların açtığı ateş sonucu yaralanan ve ampute edilerek doğal yaşamdan koparılan onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Afrika, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan göç rotası üzerinde yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, şahin, kartal, puhu, atmaca, akbaba, delice, kara leylek, flamingo ve beyaz leyleğin de aralarında bulunduğu binlerce kuş türüne farklı mevsimlerde beslenme, barınma, konaklama ve üreme imkanı sunuyor.

Ekosistemin vazgeçilmez bir parçası olan göçmen ve yırtıcı kuşlar, kaçak avcıların ve çevreye bilinçsizce ateş açan kişilerin hedefi oluyor.

Doğada yaralı bulunan kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekiplerince Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüyor.

Burada yaşama tutunan kuşlar, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alınıyor.

Yaklaşık bir yılda Doğu ve Güneydoğu'daki 10 ilden ateşli silah yaralanması sonucu Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen 100'ü aşkın yılan kartalı, puhu, leylek, kızıl şahin, peçeli baykuş, akbaba ve kara leylek ampute edildi.

Ampute edilen kuşlar Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde rehabilite ediliyor.

DKMP Diyarbakır Şube Müdürlüğünde veteriner hekimler Kasım Ertürk ve Emre Yalçın, merkezde rehabilite edilen ve doğal ortamlarına dönemeyen 100'ün üzerinde kuşun bakımını yapıyor.

Son 6 ayda merkeze getirilen hayvanların yüzde 70'i ateşli silahla yaralanmış

Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Nedim Aksoy, AA muhabirine, kaçak avcılığın ve ateşli silah kullanımının yaban hayatı için ciddi tehlikeleri beraberinde getirdiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi işbirliğiyle kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sorumluluk alanında yer alan 10 ilden ateşli silah yaralanmasına maruz kalan yaralı hayvanların getirildiğini ifade eden Aksoy, "Misyonumuz doğal ortamlarında yaşam fonksiyonunu sürdüremeyen hayvanlar için kurtarma ve rehabilitasyon süreçlerini yürütmek. Kurtarma ve rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya tekrar salınan hayvanlarımız var. Doğal yaşam alanına dönemeyen hayvanlarımızı da merkezimizde tutup bakımlarına devam etmekteyiz." dedi.

Aksoy, son 6 ayda merkeze getirilen hayvanların yüzde 70'inin ateşli silahla yaralandığını belirtti.

"Ateşli silah yaralanmasına bağlı birçok hayvanımız hayata tutunamamakta. Hayata tutunanlar da ampute edilmekte. Bu vakaların bir daha doğal yaşam alanlarına dönememeleri ve ekolojik sistemden kopmaları sistemde ciddi bir boşluğa neden olmakta." ifadelerini kullanan Aksoy, şu an merkezde 100'ün üzerinde leylek, şahin, kartal ve akbaba ile bir de yavru ayı bulunduğunu anlattı.

Aksoy, bu hayvanların cerrahi müdahale ile hayata tutunmayı başardıklarını ancak doğal yaşama adapte olacak fonksiyonlarını kaybettiklerini dile getirerek, "Son olarak Malatya'dan ateşli silahla yaralanan puhu ve kara akbaba geldi. Bu türlerin ekolojik sisteme katkısı yadsınamaz. Onlar da ampute edildi ve merkezdeki diğer türler arasında yerini aldı." diye konuştu.

Cezai yaptırımların arttırılmasının caydırıcılığa katkı sağlayacağını dile getiren Aksoy, "Vatandaşlarımızdan beklentimiz, bu tarz kaçak avcılık durumunda gerekli kurumlarla iletişime geçip, bildirimde bulunmalarıdır." diye konuştu.

