Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haberler

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.E. (26) ve N.M. (42) tutuklandı. DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.E. (26) ve N.M. (42) tutuklandı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, 2 şüphelinin evlerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Evlere yapılan baskında S.E. ve N.M. gözaltına aldı. Aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel Bismil Güncel Haberler

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