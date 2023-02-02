Diyarbakır'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Merkez Kayapınar ilçesi Ayşenur Zarakoğlu Caddesinde sürücüleri öğrenilmeyen 21 ACH 843 plakalı otomobil ile 31 VS 921 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaynak: AA / Güncel Diyarbakır Güncel Haberler

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