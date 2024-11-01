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Diyarbakır'daki Trafik Kazası: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'daki Trafik Kazası: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Mizgin Aktarlı ve oğlu Muhammed Aktarlı'ya çarpan çöp kamyonu şoförü tutuklandı. Kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Mizgin Aktarlı (35) ile oğlu Muhammed Aktarlı'ya (5) çarpıp ölümüne neden olan çöp kamyonunun şoförü Kenan Çiçek, tutuklandı.

Kaza, 30 Ekim'de Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi'nde meydana geldi. Okuldan aldığı oğlu Muhammed ile yolun karşısına geçmeye çalışan Mizgin Aktarlı'ya, Bağlar Belediyesi'ne ait Kenan Çiçek idaresindeki 07 AAC 841 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne-oğul kamyonunun altında kalarak sürüklenirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammed'i çevredekiler otomobille hastaneye götürürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mizgin Aktarlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastanede tedaviye alınan Muhammed Aktarlı da hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Kenan Çiçek, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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