Diyarbakır'daki Surp Giragos Kilisesi Yeniden Açıldı - Haberler

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Diyarbakır'daki Surp Giragos Kilisesi Yeniden Açıldı

DailyMotion.com - Güncel
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Ortadoğu'nun en büyük Ermeni Kilisesi olan Diyarbakır'daki Surp Giragos Kilisesi 7 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Ortadoğu'nun en büyük Ermeni Kilisesi olan Diyarbakır'daki Surp Giragos Kilisesi 7 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. 2015 yılındaki sokak çatışmalarında zarar gören 646 yaşındaki kilisenin açılışı için dünyanın dört bir yanından Ermeniler Diyarbakır'a geldi

DailyMotion.com / Güncel

Diyarbakır, Orta Doğu, Ermeni, Güncel, Haberler

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