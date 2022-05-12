Diyarbakır'daki Surp Giragos Kilisesi Yeniden Açıldı

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Ortadoğu'nun en büyük Ermeni Kilisesi olan Diyarbakır'daki Surp Giragos Kilisesi 7 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. 2015 yılındaki sokak çatışmalarında zarar gören 646 yaşındaki kilisenin açılışı için dünyanın dört bir yanından Ermeniler Diyarbakır'a geldi

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