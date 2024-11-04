Diyarbakır'daki Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, trafik ekipleri sürücüleri uyardı. Uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı. Meteoroloji, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceğini bildirdi.
Diyarbakır'da etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte, dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçak seferlerinde de gecikmeler yaşandı.
Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceğini, önümüzdeki 4 gün boyunca da görülmeyeceğinin tahmin edildiğini belirtti.