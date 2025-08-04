Diyarbakır'daki Silahlı Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya dair cep telefonu görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, 7 kişinin yaralandığı kavgada şüphelilerin birbirlerine ateş açtığı ve çevredeki insanların kaçtığı anlar yer alıyor.

1) DİYARBAKIR'DAKİ SİLAHLI KAVGAYA İLİŞKİN CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'daki silahlı kavgaya ilişkin 11 gözaltı (2)

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şüphelilerin birbirlerine ateş açtıkları, çevredekilerin kaçıştığı anlar yer aldı. Bazı şüphelilerin bina arasında siper alarak, silahlarını ateşledikleri de görüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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