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Diyarbakır'daki Silahlı Kavga: Yaralılar Tutuklandı

Diyarbakır'daki Silahlı Kavga: Yaralılar Tutuklandı
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Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kişi, tedavileri sonrası tutuklandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü serbest bırakıldı.

1) DİYARBAKIR'DAKİ SİLAHLI KAVGADA YARALANAN 2 KİŞİ, TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

DİYARBAKIR'da, iki grup arasında çıkan kavgada bacaklarından yaralanan 2 şüpheli, tedavilerinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı. Cep telefonu ile görüntülenen kavgaya karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 5'inci Sokak'ta bir alkollü eğlence mekanının önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ö.Y. ve F.T. tabancalardan çıkan kurşunlarla bacaklarından yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde tarafların birbirine bağırıp hakaret ederek tabancalarla ateş ettikleri, ardından polis ekiplerinin olay yerine geldiği görüldü.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, tedavilerinin ardından taburcu edilen Ö.Y. ve F.T. gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda ise 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda, olayda kullanılan 3 tabanca da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, Ö.Y. ve F.T., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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