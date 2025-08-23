Diyarbakır'daki Silahlı Kavga: Yaralı Tedavi Altında Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle dün çıkan, bir otomobilin ateşe verildiği ve M.T'nin (24) yaralandığı silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kavgada ağır yaralanan M.T, tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.