Diyarbakır'daki Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, 4 Gözaltı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Kasım'da Fırat Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun çıkışında çıkan, Hasan D'nin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden suça sürüklenen çocuk, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
