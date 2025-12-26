Diyarbakır'da peynir üretilen tesisteki patlamaya ilişkin işletme sahibi tutuklandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretilen tesiste meydana gelen, 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı.

Kırsal Bintaş Mahallesi'nde dün peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen, Taner Erkul'un (25) hayatını kaybettiği, Ş.D.(16), İ.C. (18), İ.Ç. (49), K.D. (43) ve A.K'nin (32) yaralandığı patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yapılan incelemede işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında mahallenin muhtarı da olan işletme sahibi Mehmet Varol gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Varol, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.