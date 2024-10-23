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Diyarbakır'daki Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişmeler

Diyarbakır'daki Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişmeler
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada, cesedi taşıyan nevzat Bahtiyar'ın aracıyla gidiş anları güvenlik kamerasına yansıdı. 12 kişi tutuklandı.

DİYARBAKIR'da öldürülen Narin Güran'ın (8) cansız bedenini kırmızı renkli aracı ile taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın toprak yolda ilerlediği anlar ortaya çıktı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden komşusu Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın, otomobili ile dereye gittiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Nevzat Bahtiyar'ın otomobili ile toprak yolda ilerlediği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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