DİYARBAKIR'DAKİ 'MERCEK OPERASYONU'NDA 132 TUTUKLAMA

DİYARBAKIR'da düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan JASAT-Mercek Operasyonu'nda gözaltına alınan 231 şüpheliden 132'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ve nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanıp adalete teslim edilmesini amaçlayan 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan JASAT-Mercek Operasyonu' kapsamında 231 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 3'ü uzun namlulu 9 tüfek ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 99'u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 132'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)