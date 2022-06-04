Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda şüphelilerden 2'si yakalandı - Haberler

DİYARBAKIR'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yüksek kazanç vaadiyle müşterilerden yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirası toplayıp, kaçan 6 kuyumcudan 2'si yakalandı. Daha önce 100 olarak açıklanan mağdur sayısı 138'e çıkarken, şüphelilerin piyasadan topladığı paranın ise 20 milyon 80 bin TL olduğu belirtildi.

Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde 3 dükkanda kuyumculuk yapan H.G., E.G., R.G., N.G., A.G. ve Ö.G., iddiaya göre, yüksek kazanç vaadiyle çevrelerinden ile müşterilerinden yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirası topladı. Kuyumcu dükkanlarının 5 gün önce kapalı olduğunu gören bazı müşteriler, sahiplerine ulaşmadı. Aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu kişiler, polise giderek şikayetçi oldu. 6 şüpheli hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, mağdur sayısı ve para miktarının, gelecek şikayetlere bağlı olarak artabileceği belirtildi.