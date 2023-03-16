Diyarbakır'daki kuvvetli yağış; 9 otomobil hasar gördü, 80 ev ve iş yerini su bastı

DİYARBAKIR'da etkili olan sağanak nedeniyle 9 otomobil su altında kalarak hasar gördü. İtfaiye ekipleri ise 80 su baskını olan ev ve iş yerine müdahale etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı yağışta ekiplerin kent genelinde çalışması sürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte son 3 günde etkili olan yağışın 1 aylık yağışa denk geldiği öğrenildi.

Diyarbakır'da dün kent genelinde öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı evlerde su baskınları yaşandı. Yollarda biriken su nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak'taki alt geçit suyla doldu. Alt geçitte otomobiller mahsur kalırken, bölgeye ekipler yönlendirildi. Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde de 5 katlı Hicret Apartmanı'nın giriş merdivenleri bodrum kata göçtü. Bina tahliye edilirken, polis ekipleri apartmanın çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı.