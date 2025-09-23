Diyarbakır'daki Kreşte Şiddet İddialarına İlişkin İnceleme Başlatıldı

(ANKARA) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da özel bir kreşte çocuklara yönelik şiddet ve ihmal iddialarına ilişkin, ilgili kreş hakkında inceleme başlatıldığını ve muhakkik görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlık, Diyarbakır'da özel bir kreşte çekildiği iddia edilen görüntüler üzerine basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen şikayet üzerine il müdürlüğü tarafından ilgili kreş hakkında ivedilikle inceleme başlatıldığı belirtildi. Şiddet iddialarının çok yönlü araştırılması için ayrıca bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmenlerin kreş yönetimi tarafından olayın ardından görevden alındığı aktarıldı.

Bakanlık, devam eden dava sürecine müdahil olduklarını ve konuyu titizlikle takip ettiklerini kaydetti.