Diyarbakır'daki Kreşte Çocuklara Yönelik Şiddet İddiaları Üzerine Bakanlıktan Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'daki özel bir kreşteki şiddet görüntüleri üzerine öğretmenlerin görevden alındığını ve inceleme başlatıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Diyarbakır'daki özel bir kreşte çocuklara yönelik şiddet görüntülerine ilişkin yapılan açıklamada, "Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler kreş yönetimi tarafından olayın akabinde görevden alınmıştır. Bakanlık olarak devam eden dava sürecine müdahil olduğumuzu ve konuyu titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen şikayetin ardından il müdürlüğünce ilgili özel kreş hakkında ivedilikle inceleme başlatıldığı belirtildi.

Şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler kreş yönetimi tarafından olayın akabinde görevden alınmıştır. Bakanlık olarak devam eden dava sürecine müdahil olduğumuzu ve konuyu titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
