Diyarbakır'daki KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Parkı'nda çalışmalar sürüyor - Haberler

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Diyarbakır'daki KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Parkı'nda çalışmalar sürüyor

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Diyarbakır'daki KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Parkı'nda çalışmalar sürüyor

Diyarbakır'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın adı verilen parkın yapım çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın adı verilen parkın yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Mahallesi yeni havalimanı güzergahında Bağlar Belediyesi tarafından inşa edilen çok amaçlı Ersin Tatar Parkındaki çalışmalarda sona gelindi.

Çocuk oyun gruplarının da monte edildiği parkın, ağaç dikimi, peyzaj çalışmaları ve dinlenme bölümlerinin tamamlanmasından sonra 15 Ekim'de hizmete girmesi hedefleniyor.

Parkta devam eden çalışmaları inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, parktaki ağaçların tamamının Diyarbakır'ın iklimine ve toprak yapısına uygun türlerden seçildiğini söyledi.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Ersin Tatar Diyarbakır Kıbrıs Güncel Haberler

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