Diyarbakır'daki Hisami Apartmanı Davasında Hapis Cezası Verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin vurduğu Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi yaralandı. Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı'nda da 100 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı. Hisami Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahipleri Nurettin ve Ahmet Özcan ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak dava açıldı.

CEZA SONRASI TAHLİYE

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Sanıklar, savunmalarının ardından tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, Mehmet Ali Korkut, Mehmet Meşe, Nurettin ve Ahmet Özcan'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 17,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet ayrıca Mehmet Meşe'nin sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine hükmetti.