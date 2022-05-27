DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNE 4 AİLE DAHA KATILDI - Haberler

DİYARBAKIR'da PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP binası önünde evlat nöbetine katılan ailesi sayısı, Adıyaman'dan 2, Adana'dan ve Almaya'dan gelen 2 aileyle birlikte 299'a yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl binası önünde evlat nöbetine başladı. 998 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Adana'da 2010 yılında 17 yaşındayken kaçırılan kızı Suzan için gelen annesi Zeynep İpek, 2010'da 21 yaşındayken Almanya'da kaçırılan Serkan Yıldız için gelen kuzeni Veysel Cam, Adıyaman'da 1996 yılında 24 yaşındayken kaçırılan Nusret için gelen kardeşi Hamit Atlamaz ve 2021'de Adıyaman'da 26 yaşındayken kaçırılan Aziz için gelen kardeşi İlyas Mutlu ile 299'a ulaştı.

'NASIL GÖTÜRDÜLERSE KIZIMI ÖYLE DE GETİRSİNLER'

12 yıl önce Adana'da 17 yaşındayken kaçırılan Suzan'ın annesi Zeynep İpek, çocuğuna 'eve dön' çağrısı yaptı. İpek, Senin evin burası. Orası senin yerin değil. 2010'da kızım gitti. Şimdiye kadar hiç haber alamadım. Kızımı zorla götürdüler, kapımıza da vurdular. Ben kızımı istiyorum. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. 9 ay onu karnımda taşıdım, annesiyim dönsün gelsin. Nasıl götürdülerse kızımı öyle de getirsinler dedi.

'BİZİ GÖRÜRSEN EĞER DÖN GEL'

Adıyaman'da geçen yıl 26 yaşındayken kaçırılan Aziz Mutlu'ya kavuşmak isteyen İlyas Mutlu ise kardeşi için buraya geldiğini söyledi. Mutlu, Geçen yıl 26 Ekim'de gitti. O günden bu yana haber alamadım. Merak ediyoruz, neredeyse çıkıp gelsin. Yeri orası değil, annesi de merak ediyor. Bizi görürsen eğer dön gel seni bekliyoruz diye konuştu.Kardeşi Muhammed Canbey için HDP önünde nöbet tutan abla Ruken Canbey de bininci gün için çağrı yaparak, herkesin destek olmasını istedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel