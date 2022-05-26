Diyarbakır'daki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı - Haberler

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek HDP binası önünde evlat nöbetine katılanların sayısı, Muş'tan 2, Batman'dan da 1 aileyle 295'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 997 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Muş'ta 1999'da 24 yaşındayken kaçırılan ve hiç görmediği ağabeyi Mehmet Şah için gelen kardeşi Mehmet Can Güvenç (21) ile Varto ilçesinde 2015'te Varto Sağlık Meslek Lisesi öğrencisiyken 16 yaşında kaçırılan kızı Dilan için gelen Cemal Han ve 2021'de Batman'ın Beşiri ilçesinde 20 yaşındayken kaçırılan oğlu Murat için gelen Yeslibe Toprak ile 295'e çıktı.