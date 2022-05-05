DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 286 OLDU

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için nöbet tutan ailelerin sayısı, 286'ya yükseldi. Kızı Güneş için Kars'tan gelen Faik Karahan, "29 yaşındaydı, kandırdılar ve götürdüler. Kızımı almadan gitmeyeceğim" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 976 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. 2018 yılında 'Kıbrıs'a çalışmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen kızı Güneş için Kars'tan gelen Faik Karahan ile nöbet tutan aile sayısı, 286'ya yükseldi.

Nöbet tutan diğer aileler tarafından karşılanan Faik Karahan, "Kızım 29 yaşındaydı, kandırdılar ve götürdüler. Kızımı almadan gitmeyeceğim. Burada nöbetteyim. Annesi de çok hasta. Pişman olsun ve dönsün. Gelmeyene kadar da buradan gitmeyeceğim. Kim seni kandırdı ve götürdüyse de onları devlete havale ediyoruz. HDP kandırdı, gitti" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel