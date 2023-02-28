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Diyarbakır'daki çadır kentte öğrenciler için "Mini Eğitim Kampüsü" oluşturuldu

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Diyarbakır'daki çadır kentte öğrenciler için 'Mini Eğitim Kampüsü' oluşturuldu

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, çadır kentte öğrenciler için "Mini Eğitim Kampüsü" kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, çadır kentte öğrenciler için "Mini Eğitim Kampüsü" kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Diyarbakır Silvan kara yolundaki çadır kentte barınan depremzede ailelerin çocukları için oluşturulan ve 176 öğrencinin yararlandığı "Mini Eğitim Kampüsü"nde ana sınıfı, özel öğretim sınıfı, çocuklar için etkinlik alanı ve kütüphane yer alıyor.

Çadır kentte ayrıca üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ders verilen çadır kuruldu.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Çapras, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden etkilenen çocukların yaşadığı travmayı atlatmaları için etkinlik çadırları açtıklarını söyledi.

Çapras, "Anasınıfımız şu an aktif olarak çalışıyor. Kurslarımız ve kütüphanelerimiz açıldı. Yarın okullar açılıyor. Çadır kentte kalan öğrenciler de taşımalı eğitim kapsamında okullarına taşınacak. İnşallah yarından itibaren çocuklarımızı okullarıyla buluşturacağız." dedi.

Üniversite sınavına hazırlanan Ahmet Dağ ise depremden dolayı çadır kentte kaldığını bildirdi.

Riskli olduğu için evlerine gidemediklerini bildiren Dağ, "Bize kitap verdiler. Öğretmenlerimiz de var. Çadır kentte kurs açıldığı için memnunuz. Derslerden geri kalmıyoruz. Sınava burada hazırlanıyoruz. İyi bir üniversite kazanmak için çabalıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

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