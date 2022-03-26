Diyarbakır'daki bir iş yerinde meydana gelen patlamada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Diyarbakır'daki bir iş yerinde meydana gelen patlamada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti

AA - Ahmet Kaplan - Güncel
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Diyarbakır'daki bir iş yerinde meydana gelen patlamada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'daki bir iş yerinde meydana gelen patlamada yaralanan 1 kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'daki bir iş yerinde meydana gelen patlamada yaralanan 1 kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu güzergahındaki iş yerinde, önceki gün sanayi tüpünden kaynaklandığı belirlenen patlamada yaralananlardan Mahmut Taşkın (30) tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

3. Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde 24 Mart'ta meydana gelen patlamada, yaralanan 5'i ağır 10 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmış, iş yerinde ağır hasar oluşmuştu. Çevredeki bazı iş yerlerinin yanı sıra park halindeki araçlar da zarar görmüştü.

AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Güncel, Haberler

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