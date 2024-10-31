Diyarbakır'daki 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişme

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan amcası Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos gecesinde cesedinin bulunduğu dere yatağına gittiği ve HTS kaydı ile tespit edilen görüntüleri dava dosyasına girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel