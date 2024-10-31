Diyarbakır'daki 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişme
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu amcasının, Narin'in cesedinin bulunduğu yere gitmesi olayın seyrini değiştirdi. HTS kayıtları dava dosyasına girdi.
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan amcası Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos gecesinde cesedinin bulunduğu dere yatağına gittiği ve HTS kaydı ile tespit edilen görüntüleri dava dosyasına girdi.