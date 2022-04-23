Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, motosikletli 'Yunus' polis timlerinin 6'ncı dönem eğitimini başarıyla bitiren, 3'ü kadın 17 personel mezun oldu. Mezuniyet töreninde motosikletleriyle 'ay- yıldız' ve akrobatik hareketler yapan polislerin gösterisi ilgi gördü.

Motosikletli 'Yunus' polis timlerinin Diyarbakır'da 6'ncı dönem eğitimini başarıyla bitiren, 3'ü kadın 17 personel için tören düzenlendi. Kayapınar ilçesindeki törene Vali Münir Karaloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve yardımcıları ile mezun olan polisler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 'Yunus'ların motosikletleriyle yaptıkları 'ay yıldız' ve akrobatik hareketler izleyenlerden alkış aldı. Törenin ardından polislere sertifikaları verilerek, hatıra fotoğrafı çekildi.