Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: Araçlarda Hasar Oluştu
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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Yeni Hal Köprülü Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.
Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu Yeni Hal Köprülü Kavşağında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 14 EH 370 plakalı otomobil, alt geçit duvarına çarptı. Otomobilin arkasından gelen 4 araç da birbirleriyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.
Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.