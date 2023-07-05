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Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: Araçlarda Hasar Oluştu

Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: Araçlarda Hasar Oluştu

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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Yeni Hal Köprülü Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu Yeni Hal Köprülü Kavşağında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 14 EH 370 plakalı otomobil, alt geçit duvarına çarptı. Otomobilin arkasından gelen 4 araç da birbirleriyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Diyarbakır Şanlıurfa Tragger Güncel Haberler

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