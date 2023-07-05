Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: Araçlarda Hasar Oluştu

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Yeni Hal Köprülü Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.