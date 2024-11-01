Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: Yaralanan Yok

DİYARBAKIR'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı, araçlarda hasar oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde 2'nci Sanayi Sitesi mevkii, Elazığ Bulvarı üzerindeki DSİ kavşağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki araçlardan biri, kırmızı ışık yanınca durdu. Arkasından gelen 9 araç da bir birine çarptı. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,