Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: Yaralanan Yok

Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: Yaralanan Yok
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı, ancak araçlarda hasar meydana geldi. Kaza, Elazığ Bulvarı üzerindeki DSİ kavşağında sabah saatlerinde gerçekleşti.

DİYARBAKIR'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı, araçlarda hasar oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde 2'nci Sanayi Sitesi mevkii, Elazığ Bulvarı üzerindeki DSİ kavşağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki araçlardan biri, kırmızı ışık yanınca durdu. Arkasından gelen 9 araç da bir birine çarptı. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

Kayyum Can Aksoy ilçedeki billboardları tek tek değiştirdi

 Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, hilekar firmaların listesini güncelledi
Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma

Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özkan Yalım kimdir? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kaç yaşında ve nereli? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Uşak nerede, hangi bölgeye ait? Uşak'ın neyi meşhur, nereler gezilir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve ödülün sahibi kim oldu? Galatasaray- Tottenham maçı ne zaman? Galatasaray- Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Masterchef 1 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? STEAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Steam'e neden girilmiyor? Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında, nereli? GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.