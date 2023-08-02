Diyarbakır'da zincirleme kaza: 5 yaralı
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Diyarbakır-Elazığ Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme kazada 1'i çocuk 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'da zincirleme kaza: 5 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır- Elazığ Bulvarında 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 5 kişi hafif yaralandı.
Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Elazığ Bulvarı üzerinde 06 CDZ 859, 21 AS 066 ve 07 AKD 648 plakalı araçların karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi hafifi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken araçlar yoldan çekilip ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel