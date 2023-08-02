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Diyarbakır'da zincirleme kaza: 5 yaralı

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Diyarbakır-Elazığ Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme kazada 1'i çocuk 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 5 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır- Elazığ Bulvarında 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 5 kişi hafif yaralandı.

Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Elazığ Bulvarı üzerinde 06 CDZ 859, 21 AS 066 ve 07 AKD 648 plakalı araçların karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi hafifi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken araçlar yoldan çekilip ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel

Diyarbakır Elazığ Güncel Haberler

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