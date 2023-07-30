Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 2'si Ağır 5 Kişi Yaralandı

DİYARBAKIR'da 3 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu Tesisler Kavşak yan yolunda bulunan Polis Lojmanları önünde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 3 otomobil ile bir minibüs zincirleme kaza yaptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Polis yolu trafiğe kapatırken, kazaya karışan 3 otomobil ile 1 minibüs, bölgeden çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)