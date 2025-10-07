Haberler

Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 12 Yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada 6 araç karıştı, 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

DİYARBAKIR'da, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu Çölgüzeli Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 AEP 853 plakalı un yüklü kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 63 AFB 333 plakalı otomobile çarptı. Ardından 34 HED 931 ve 65 ACT 361 plakalı hafif ticari araçlar ile 01 AUR 117 ve 34 JV 6099 plakalı otomobiller de kazaya karıştı. 6 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

