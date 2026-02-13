Haberler

Diyarbakır-Kayıp engelliyi, 270 kişilik ekip arıyor

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 8 Şubat'tan bu yana kaybolan zihinsel engelli Salih Ertaş için 270 kişilik bir ekip tarafından arama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Salih Ertaş, misafirliğe giderken evden ayrılmış ve bir daha haber alınamamıştı.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'tan bu yana kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), 270 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak bir daha haber alınamadı. Ailesi kendi imkanlarıyla Salih Ertaş'a ulaşamayınca 11 Şubat akşamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 270 kişiden oluşan AFAD, Kulp Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (KUBAK), Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kırsal alanda geniş çaplı tarama yaptı. Bölgedeki dere yatakları ve ormanlar tek tek aranıyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
